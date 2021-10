Groziła mu śmierć. James Argent schudł aż 65 kg

James Argent dał się poznać szerszej publiczności jako jeden z uczestników popularnego reality show "The Only Way Is Essex". Widzowie bardzo szybko pokochali jego poczucie humoru i uroczy uśmiech. Za nim celebryta skrywał jednak bolesną prawdę. Zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i tylko cudem przeżył przedawkowanie w grudniu 2019 r. Jak twierdzi, to zdarzenie było dla niego impulsem do zmiany i porzucenia nałogu na dobre.