Skawiński zdradził, co sądzi o telewizyjnym sylwestrze. Wystarczyło jedno słowo

Rok 2020 należy do tych nietypowych. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa, która niemal na cały rok pozamykała wszystkich w domach. Czarne chmury zawisły też nad restauracjami, klubami czy siłowniami. Zamknięto nawet granice. Większość wydarzeń kulturalnych, które zaplanowano na ten rok, także nie mogła się odbyć. I chociaż wszyscy mieliśmy cichą nadzieję, że do sylwestra wszystko wróci do normy, tak się jednak nie stało.