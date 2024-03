Grzegorz Wons i jego żona poznali się w liceum. Nie mieli w życiu łatwo. "Nie było co do garnka włożyć"

Grzegorz Wons jest z żoną od lat. Poznali się w liceum

Grzegorz Wons przyszedł na świat w 1952 roku - w środę 28 marca świętuje więc 72. urodziny. Aktor jest absolwentem warszawskiej PWST, zanim jednak wybrał tę ścieżkę, uczęszczał do liceum plastycznego. Jak opisuje Viva.pl, to właśnie podczas nauki w szkole Wons spotkał swoją przyszłą żonę. Gdy się poznali, Alicja była w pierwszej klasie szkoły średniej, zaś Grzegorz przygotowywał się do matury. Po zdaniu egzaminu dojrzałości Wons wyjechał do Warszawy, by tam rozpocząć studia w szkole teatralnej. Związek pary przetrwał jednak tę rozłąkę - po maturze Alicja dołączyła bowiem do ukochanego w stolicy.