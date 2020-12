Gwen Stefani odmłodziła się o 25 lat. Założyła strój z kultowego teledysku

Gwen Stefani skończyła w październiku 51 lat, ale na okładce "Let Me Reintroduce Myself" wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał w 1995 r. Matka trzech synów (14, 12 i 6 lat) utrzymuje idealną, sportową sylwetkę, którą mogła się pochwalić już w czasach "Just a Girl".

Najnowszy singiel "Let Me Reintroduce Myself" ma się ukazać 7 grudnia i nie jest jeszcze przypisany do żadnej płyty. Ostatni album nagrała w 2017 r. i był to zbiór świątecznych piosenek - "You Make It Feel Like Christmas". Dyskografię No Doubt zamyka "Push and Shove" z 2012 r.