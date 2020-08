Gwiazda "Girls Aloud" ma raka piersi. Choroba szybko się rozprzestrzenia

Nowotwór piersi zdiagnozowano u brytyjskiej wokalistki na początku roku. 38-letnia artystka poinformowała o swojej chorobie w mediach społecznościowych po tym, jak w ubiegłym tygodniu w sieci pojawiły się jej zdjęcia ze szpitala wykonane przez paparazzi. Jak napisała Harding, uznała wtedy, że to najwyższa pora wyjaśnić, co się z nią dzieje. "Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć i właściwie to nie wydaje się nawet prawdziwe, ale to zrobię. Na początku tego roku zdiagnozowano u mnie raka piersi, a kilka tygodni temu otrzymałam druzgocącą wiadomość, że rak rozprzestrzenił się na inne części mojego ciała. Obecnie przechodzę cotygodniowe sesje chemioterapii i walczę tak mocno, jak tylko potrafię" - czytamy na Instagramie piosenkarki.