Gwiazda "Miodowych lat" jest wściekła. Jej mama usłyszała wyrok

"[…] Harowała jak wół. Jako choreograf prowadziła dziesięć młodzieżowych zespołów równolegle […]. Pracowała w niedziele i święta. I przez cały ten czas opłacała składki zdrowotne. Widocznie za małe, bo kiedy dwa tygodnie temu miała trzeci udar i temperaturę 39,5, pogotowie zostawiło ją w domu. Można ją było 'leczyć' domowymi sposobami i teleporadą. Pierwszy antybiotyk do dupy, drugi nietrafiony. Osłabienie, zagubienie w rzeczywistości. W sierpniu straciłam teściową. Temperatura 39.0, lekarz zaordynował Zinnat. Pogotowie stwierdziło odwodnienie i zostawiło w domu. Po paru godzinach drugie się zlitowało i zabrało do szpitala, wyrok: krwiak podoponomózgowy (może nie tak się pisze, mam to w dupie)".