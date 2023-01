Gwiazda Pussycat Dolls kusi w białym bikini. Ależ ona ma figurę

Nicole Scherzinger światową sławę zyskała w 2005 roku występując w zespole The Pussycat Dolls. Grupa nagrała dwa albumy i wylansowała ogrom hitów, które fani do dziś śpiewają na całym świecie. Do ich największych przebojów należą m.in. "Don't Cha", "Buttons", "When I Grow Up" czy "I Hate This Part". W 2010 roku jednak członkinie zespołu podjęły decyzję o zawieszeniu działalności.