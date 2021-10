Gwiazda Sugababes ujawnia historie sprzed lat. To nie są miłe opowieści

Dziewczyny z Sugababes były utalentowane i śliczne. Ale z niewiadomych przyczyn skład grupy ulegał zmianie. Teraz okazuje się, że piosenkarki 20 lat temu nie były dobrze traktowane przez producentów. Młode wokalistki pracowały w pocie czoła, dając z siebie wszystko. Ale były jedynie pionkami w show-biznesowej grze. O tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami, gdzie nie docierały światła fleszy, dziennikarze oraz fani, ostatnio opowiedziała Keisha Buchanan. To ona była jedną z założycielek grupy. Nastolatki w 2000 r. wydały pierwszą płytę. No i się zaczęło.