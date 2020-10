Gwiazdka Disneya z prokuratorskimi zarzutami. W tle przemoc domowa

Ronnie Hawk to gwiazdka Disneya - znana jest w USA jako aktorka serialu "Stuck in the Middle", wystąpiła także w serialu komediowym Netfliksa, "On My Block". Jej filmowe emploi zeszło jednak na dalszy plan, gdy w lipcu tego roku Ronnie zaatakowała z nożem swojego chłopaka. Pojawiły się poważne zarzuty o przemoc domową. Portal TMZ.com podaje, co nowego ustalili w tej sprawie.