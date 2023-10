Gwiazdkowy prezent w listopadzie?

Wszechstronnie wykształcona muzycznie, od Bacha przez Otisa Reddinga po Ettę James i Led Zeppelin. Koncertowała ze Slashem, Jeffem Beckiem oraz wielokrotnie z Joe Bonamassą. Ma na swym koncie wraz z najnowszą A Tribute to Led Zeppelin dziesięć płyt studyjnych, dwie koncertowe, DVD, nominację do Grammy, musical na off Broadway i błyskawicznie rosnące rzesze fanów pod każdą szerokością geograficzną.