Gwiazdor Kabaretu Moralnego Niepokoju wspomina, jak poznał żonę. Poślubił ją wiosną tego roku, poznał niemal 20 lat temu

Następnie aktor przesłał Gabrieli swoją książkę, która miała ukazać się w niedalekiej przyszłości. Ona odesłała mu swoje uwagi, a on stwierdził, że przyjedzie do niej do Rzeszowa. Szybko między nimi zaiskrzyło. Stali się parą, a ona stała się bohaterką jego książki. - To, że się w niej zakochałem. Była dla mnie inspiracją. Stwierdziłem, że pora zmienić bohatera z męskiego, który był moim alter ego, więc mnie denerwował coraz bardziej. Chyba nawet Gaba mi podsunęła, że warto, by teraz to zrobić - podsumował Borkowski.