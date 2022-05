Aktor trafił do aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia

Jak donosi portal TMZ, w czwartek 19 maja ok. 7 rano pod dom aktora w McKinney w stanie Teksas zajechało kilka czarnych SUV-ów. Z relacji sąsiadów wynika, że wyłoniło się z nich ok. 15 uzbrojonych agentów FBI w strojach taktycznych. Funkcjonariusze wtargnęli do domu aktora i po kilku minutach wyprowadzili w kajdankach.