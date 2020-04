Gwiazdy apelują o pomoc dla 5-letniej Frani. Potrzebna krew dla dziewczynki

Wystarczył jeden dzień, by internet zalały zdjęcia ślicznej 5-latki. Mnóstwo gwiazd zaapelowało o pomoc dla Frani Borodzicz-Smolińskiej, która z dnia na dzień znalazła się na Oddziale Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. Frania potrzebuje dużo krwi i płytek.

Z relacji rodziców dziewczynki wynika, że jeszcze we wtorek po świętach wielkanocnych Frania bawiła się radośnie i nic nie wskazywało na to, że poważnie choruje. Wieczorem mama 5-latki zauważyła na jej rączkach czerwone plamki. Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pediatrą rodzice zdecydowali się na badanie krwi. Wyniki morfologii wyszły na tyle źle, że Frania natychmiast trafiła do szpitala, gdzie usłyszała okrutną diagnozę. Przed nią długie leczenie sterydami i chemioterapia.