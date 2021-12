Gwiazdy apelują o pomoc niespełna rocznej dziewczynce. Czasu jest coraz mniej

Nowotwór, z którym walczy dziewczynka to rdzeniak zarodkowy, medulloblastoma – szybko rosnący i wysoce złośliwy guz mózgu, charakteryzowany w klasyfikacji WHO jako nowotwór IV stopnia. Rozwiązanie w Polsce to m.in. chemioterapia, ale rokowania nie dają wielkich szans.. Jest jednak światełko w tunelu, to operacja i terapia wypracowana przez Szpital Dziecięcy w St. Louis. Rodzice chorej dostali jej wycenę – niestety to 2 miliony dolarów.