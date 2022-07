Gwiazdy Jacka Kurskiego. Wylansował kilka nazwisk

Nie jest tajemnicą, że pod rządami Jacka Kurskiego w TVP doszło do poważnych zmian kadrowych, fali odejść, a także nieoczekiwanych zwolnień. Wówczas stacja tłumaczyła decyzje tym, że formaty TVP wymagają odświeżenia w celu przyciągnięcia młodszej widowni. - Telewizja się zmienia. Jak widzą państwo – na lepsze – komentował w 2019 r. Kurski. W ciągu ostatnich lat wylansował kilka mniej lub bardziej znanych nazwisk. Nie da się ukryć, że wielu zawdzięcza prezesowi niemałą karierę. Jedną z celebrytek, na które szczególnie stawia od lat, jest Ida Nowakowska. Tancerka, która zasłynęła w "You Can Dance", w TVP zgarnęła niejeden intratny angaż. Zaczynała od dorosłej i dziecięcej edycji "Bake Off – Ale ciacho", później spełniała się m.in. za kulisami "The Voice Kids", została jurorką "Dance Dance Dance" i prowadzącą "Pytania na śniadanie". A to w końcu nie wszystko – do tego dochodzą programy w kanałach tematycznych i prowadzenie telewizyjnych koncertów. Podobną sympatią u kierownictwa najwyraźniej cieszy się Katarzyna Cichopek. Długo kojarzyła się z TVP głównie jako gwiazda "M jak miłość". Tymczasem stacja dostrzegła jej potencjał i obsadziła w "Pytaniu na śniadanie". Cichopek prowadzi też poszczególne koncerty, a wcześniej reaktywowany "Czar par". Jako prezenterka idzie jak burza teraz zasiądzie za stołem jurorskim "You Can Dance. Nowa Generacja". W gronie ulubieńców prezesa często podawany jest też Rafał Brzozowski. W TVP może wyszaleć się muzycznie, bo trudno, by któryś z telewizyjnych koncertów obył się bez niego. Doczekał się też własnego programu – najpierw "Koła Fortuny", później "Jaka to melodia", w której zastąpił Roberta Janowskiego. W TVP spełnił też inne marzenie – stacja wysłała go na Eurowizję. Choć nie dostał się do finału, z sympatią wspomina międzynarodową przygodę. TVP wychowała sobie też całą gwardię młodych prezenterów. Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora największe telewizyjne doświadczenie zdobywają właśnie tutaj. Każde z nich na dobre zadomowiło się w "Pytaniu na śniadanie", każde z nich może liczyć też na angaż przy telewizyjnych koncertach i sylwestrze. To się nazywa sukces!

