Gwiazdy korzystają z wakacji. Wypoczywają na rajskich plażach

Nie jest tajemnicą, że celebrytki uwielbiają wypoczywać w ciepłych krajach. Choć często podróże związane są z ich kontraktami reklamowymi, to często przy okazji korzystają z uroków i atrakcji miejsc, w których się znajdują. Oprócz tego dbają o to, żeby znaleźć czas na błogie urlopy. Wówczas chętnie wrzucają do sieci gorące pocztówki z wakacji. Gdzie wypoczywają w tym roku? Anna Lewandowska ma ewidentnie słabość do Hiszpanii... a mówiąc ściślej do jej urokliwych wysp. Trenerka relacjonuje urlop z mężem, publikując romantyczne zdjęcia z Majorki i Ibizy. I gołym okiem widać, że bawią się doskonale! Hiszpańską wyspę wybrała także Izabela Janachowska. Prezenterka również nie szczędzi energii na relację z pobytu w niezwykłym miejscu. W Marbelli natomiast wypoczywa Ola Ciupa, chętnie prezentując się w kolejnych strojach kąpielowych. Na zdecydowanie dalsze podróże zdecydowały się influencerki. I tak Sandra Kubicka w ostatnim czasie zdążyła odwiedzić hiszpańską Formenterę i greckie Mykonos. Oczywiście nie omieszkała tego udokumentować gorącymi zdjęciami w bikini. Prawdziwy miesiąc miodowy przeżywa Karolina Pisarek. Ze świeżo upieczonym mężem wypoczywa... na rajskich Bora Bora. Tymczasem Ewa Chodakowska udowadnia, że gorące wakacje można zorganizować sobie w domu. Trenerka mieszka w Grecji i dowodzi, że umie korzystać z życia. Tylko pozazdrościć!

