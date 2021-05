Gwiazdy, które podczas pandemii spędzają więcej czasu za granicą niż w Polsce

Pandemia koronawirusa wiele osób zatrzymała w Polsce. Zamknięte granice, a później konieczność robienia testów, by gdzieś wyjechać, skutecznie zniechęciły do urlopów za granicą. Nie wszystkich! Są gwiazdy, które postanowiły na dłużej opuścić Polskę. W ich przypadku to już nawet nie wakacje, a tymczasowy pobyt w ciepłych krajach. Najdłużej poza granicami naszego kraju przebywa obecnie Natalia Siwiec. Celebrytka z mężem i córką wyjechała kilka miesięcy temu do Meksyku i zdaje się, że na razie nie planuje powrotu. Na Instagramie relacjonuje życie z Tulum, gdzie pod koniec 2020 roku kupiła dom. Maja Bohosiewicz z rodziną także jest sporadycznie w Polsce. Aktorka wróciła z Teneryfy, gdzie spędziła blisko pół roku. Nie zagrzała jednak długo miejsca w Warszawie i wyleciała z mężem oraz dziećmi na Malediwy. Z kolei starsza siostra Mai, Sonia Bohosiewicz, często zmienia destynacje, ale w Polsce także bywa rzadko. W 2021 roku zdążyła być już na Malediwach, w Hiszpanii i w Dubaju.

