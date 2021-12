Gwiazdy o rodzinnych tradycjach bożonarodzeniowych

Świąteczna atmosfera zbliża nas do siebie. Grudniowy czas oczekiwania to moment pojednania i czas rozrachunku, czemu sprzyja nadchodzący koniec roku. Chcemy, by ten bilans był pozytywny, stąd chęć dzielenia się z innymi. I to nie tylko tym co materialne, ale też dobrym słowem i uśmiechem.