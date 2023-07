Gwiazdy organizują dzieciom wakacje na bogato. Oni mogą sobie pozwolić na luksusy

Mały Henryk Majdan, mimo że ma zaledwie trzy lata, już widział wiele dzięki swoim rodzicom. Małgorzata i Radosław Majdanowie uwielbiają podróżować, a że mogą sobie na to pozwolić, często wyjeżdżają, głównie za granicę. Jeszcze przed końcem roku szkolnego wybrali się na rodzinny urlop do luksusowego hotelu w Turcji, a wakacje rozpoczęli od rodzinnego wyjazdu do Legolandu w Danii. Po kilku dniach w domu wybrali się na tzw. city break do Hiszpanii.