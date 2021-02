Gwiazdy remontują swoje domy. Kosztuje je to dużo wysiłku

Każdy, kto choć raz przechodził remont, wie, że to dużo pracy i stresu. Kilku gwiazdom spędza on w ostatnim czasie sen z powiek. Barbara Kurdej-Szatan z mężem i dwójką dzieci miała przeprowadzić się do nowego mieszkania w centrum Warszawy już w grudniu 2020 roku. Niestety wszystko się przedłuża, końca prac nie widać. "Przez koronawirusa wszystko się poprzesuwało, bo strasznie długo czeka się teraz na materiały. Mieliśmy się wyprowadzić na święta, ale się nie uda" - mówiła gwiazda w jednym z wywiadów. Nowe domy budują Maffashion z Sebastianem Fabijańskim oraz Joanna Koroniewska z Maciejem Dowborem. Prezenter miał dość kolejnych etapów w listopadzie 2020 roku. "Ten remont nas wykończy - jak nie finansowo, to psychicznie" - pisał na Instagramie. Trzymamy kciuki, by szybko mogli się wprowadzić do swoich wymarzonych, nowych miejsc.

