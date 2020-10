Gwiazdy w poruszającej kampanii. "Tak naprawdę g*** wiedziałam"

Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W związku z tym pojawiają się różne kampanie, które mają namawiać Polaków do regularnego badania się, dbania o swoje zdrowie, a także takie, dzięki którym wspiera się osoby już doświadczone przez nowotwór. Na wyjątkowy projekt zdecydowała się fundacja Rak'n'Roll. Zaprosili znane Polki na nagranie, w którym kluczowa była charakteryzacja. Panie wystąpiły... bez włosów.

"Jeszcze przed sesją zapytana przez reżysera 'jak to jest, czy włosy są ważne dla kobiet, powiedziałam, że nie, że przecież zdrowie jest najważniejsze włosy to TYLKO dodatek'. Myślałam, że wiem. A tak naprawdę g*** wiedziałam.Nigdy nie wiemy, nigdy nie mamy prawa wypowiadać się o czymś, dopóki sami tego nie doświadczymy" - pisze w instagramowym poście.

Skura podczas charakteryzacji nie mogła patrzeć w lustro. Reżyser kampanii przypomniał jej, że w jej przypadku to odwracalna sprawa, tylko charakteryzacja. Próbował ją przygotować na to, co stanie się za chwilę.