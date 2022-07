Gwiazdy wspierają zbiórkę na Bayraktara dla ukraińskiej armii. Nagrali specjalne wideo

Póki co jednak, zarówno anonimowi uczestnicy akcji, jak i ci znani z pierwszych stron gazet, robią wszystko, by licznik zrzutki się nie zatrzymywał, promując go w mediach i w sieci. Przypomnijmy, że już wcześniej do wsparcia zrzutki zachęcała m.in. Maja Ostaszewska, prof. Marcin Matczak czy Borys Szyc.