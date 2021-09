Gwiazdy zachwycone elektrycznym BMW. To pierwsze auto stworzone z myślą o Ziemi

– To, co od razu zwraca uwagę, to przepiękna linia nadwozia oraz fantastyczne wnętrze i jego wykończenie. Gdy oglądam samochód, nie skupiam się tylko na miejscu za kierownicą, ale zawracam też uwagę na to, co dzieje się z tyłu. Chcę wiedzieć, jak w trakcie podróży autem będą się czuły osoby, które ze mną jadą. Kupując samochód, myślę o moich dzieciach, o tym, czy będzie im bezpieczne i wygodnie. Teraz i gdy podrosną – przyznaje Olivier Janiak, dziennikarz i prezenter telewizyjny, prywatnie użytkownik luksusowego BMW X7.