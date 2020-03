Gwyneth Paltrow apeluje: "Musimy najnowsze zalecenia potraktować poważnie"

"Byłam wdzięczna za to, że nasz lokalny rynek rolników był otwarty dziś rano; poszliśmy tam (zachowując dużą odległość) i założyliśmy maski i rękawiczki, gdy tylko zbliżyliśmy się do rynku, a zdjęliśmy je dopiero, gdy byliśmy przy samym domu i nie było innych pieszych w pobliżu" - zaczęła swój apel na instagramowym profilu Gwyneth Paltrow.

"Wczoraj słyszałam opowieści o zatłoczonych szlakach turystycznych i parkach. Chociaż nie zawsze jesteśmy doskonali i dopiero się oswajamy z nową sytuacją to musimy najnowsze zalecenia potraktować poważnie. Nadszedł czas na zagnieżdżanie, czytanie, sprzątanie szaf, robienie tego, co zawsze chciałeś robić (napisać książkę, nauczyć się grać na instrumencie, posługiwać obcym językiem lub nauczyć się kodować online, rysować lub malować)" - zachęcała aktorka.

"Codziennie w naszym kraju widzę hojność, miłość i opiekę. Moje serce kieruje się do wszystkich, którzy są bezpośrednio dotknięci chorobą lub po prostu żyją w strachu. Poradzimy sobie. Założę się, że nasza ludzkość zabłyśnie jak nigdy wcześniej" - zakończyła optymistycznym tonem.

Jak to jednak bywa z trudnymi tematami, generują dużo emocji i zachęcają fanów do komentowania. Zdania użytkowników na temat tak zaawansowanej formy ochrony były podzielone:

"Maska niczego nie robi. Jest jedynie jak koc ochronny" - napisał jeden z fanów. Inna użytkowniczka zwróciła się do aktorki z prośbą:

"Wspaniałe jest to, co robisz. Wspierania lokalnych farmerów zwłaszcza teraz, w obliczu kryzysu ma kluczowe znaczenie. Bardzo proszę jednak, przekaż wszystkie maseczki do lokalnego szpitala. Z poważaniem, żona lekarza z medycznego frontu".