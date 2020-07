Gwyneth Paltrow chwali się córką. To jej kopia

Apple i Mosses, bo tak nazywają się pociechy aktorki, to owoc małżeństwa z wokalistą Coldplay, Chrisem Martinem. Choć małżonkowie rozwiedli się w 2016 r. i od dawna są w nowych związkach, łączą ich bliskie, przyjacielskie relacje.

Tak wygląda córka Gwyneth Paltrow

Oboje utrzymują, że bardzo im zależy na tworzeniu zgodnej, patchworkowej rodziny . A dzieci pary, co dokumentuje na swoim Instagramie Paltrow, to od dawna już nie słodkie brzdące, ale nastolatki. Upływ czasu widać najbardziej po Apple.

Dziewczyna z wiekiem staje się coraz bardziej podobna do mamy. Uderzające podobieństwo było widoczne już kiedy była małą dziewczynką, ale teraz, gdy staje się młodą kobietą, jest coraz bardziej wyraziste.

Te same delikatne rysy, te same gęste, długie blond włosy, ta sama szczupła figura, ten sam urzekający uśmiech. Paltrow jako dumna mama niejednokrotnie puszcza oko do fanów pisząc, że nie może się nadziwić, jak wyrosła jej 16-letnia już pociecha. Cóż, nie da się ukryć, urodę zdecydowanie odziedziczyła po mamie. Zobaczcie sami!