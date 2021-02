Hailey Bieber szczerze o chorobie męża. "Chodzi o znalezienie odpowiednich lekarzy"

Obecnie para prowadzi spokojne życie w Kalifornii. Realizują swoje projekty i trzymają się z dala od show-biznesu. W najnowszym podkaście "Women’s Health UK Going for Goal" Hailey Bieber opowiedziała, jak dba o swoje zdrowie psychiczne. Wypowiedziała się także na temat choroby męża.

Hailey Bieber o chorobie Justina. Zdobyła się na szczere wyznanie

Hailey Bieber opowiedziała o chorobie męża. Justin walczy z boreliozą, a to, jak sama przyznała, znacznie wpłynęło na jej życie. - Myślę, że borelioza i obecna sytuacja zdecydowanie sprawiają, że ​​jestem bardziej świadoma swojego zdrowia i myślę, że sprawiają także, że ​​zwracam większą uwagę na to, jak się czuję, rozpoznaję różne objawy. Borelioza to interesująca rzecz, ponieważ wielu ludzi nie wierzy, że istnieje i myślą, że to BS - stwierdziła modelka.