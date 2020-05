Hajs, trawka i dziewczyny. Pandemia nie zmieniła priorytetów polskich raperów [OPINIA]

Mam na karku 50-tkę i wiem, że w tym wieku powinno mi się już powoli odcinać Internet. Z mailem jeszcze sobie jakoś radzę, ale Instagram i Tik Tok już nie dla mnie. Jestem już trochę za stary na zabawy, pranki czy challenge i nie kumam, o co chodzi młodym.

A jednak postanowiłem sprawdzić – ja, człowiek wychowany na teledyskach granych na dwóch kanałach telewizji przez Krzysztofa Szewczyka w latach 80. - o co chodzi w tym całym #hot16challenge2 na YouTube.

Zrobiłem to, żebyście wy – rodzice nastolatków - już nie musieli.

I nie, nie wszedłem tam dla polityków. Politycy, zwłaszcza faszystowscy, potrafią popsuć człowiekowi każdą zabawę wezwaniami do wieszania czy kastrowania ludzi. Nie tego szukam w akacjach charytatywnych, z których pieniądze idą na wsparcie służby zdrowia.

Bardziej chciałem wywnioskować, czym żyją w pandemii młodzi ludzie (głównie hiphopowcy) i jak widzą świat czasów zarazy. To w końcu oni nominują siebie nawzajem i wyśpiewują 16 linijek rymowanego tekstu, a wszystko w celu wsparcia służby zdrowia .

Oczywiście, najpierw musiałem się przebić przez przekleństwa. Wiele rapowanych challengów zbudowanych jest bowiem na wulgaryzmach. Młodzi myślą, że to oni wymyślili przeklinanie. Ale zapewniam, że moje pokolenie wychowało się na filmach Pasikowskiego z Bogusiem Lindą w roli starego esbeka, więc nie takie rzeczy już słyszeliśmy.

Jeśli jednak zdrapać te wulgaryzmy jak zdrapkę, to co się pod nimi kryje?

Jak ze zdrowiem? Na razie dobrze. Wielu raperów pozuje w maseczkach (np. Taco, Sokół) i promuje rozsądne, prozdrowotne zachowania. Jedynie raper Kali uważa, że "pandemia to parodia", a prawdziwym wirusem jest "Bill Gates ze swoimi szczepionkami".

Czy jednak dotknął ich kryzys? O dziwo nie! Podczas gdy my oszczędzamy, bojąc się nadchodzącej zapaści ekonomicznej, młodzi raperzy chwalą się, że dalej mają pełno sosu, hajsu czy siana. Czy to prawda czy obowiązkowa w hip hopie poza?

Raper Bedoes rymuje nawet, że ”wszystko jest Gucci, wszystko jest Prada”. Zastanawiam się, gdzie on w tym pójdzie, skoro kluby pozamykane, a festiwale odwołane? Czy taką różnicę sprawia mu, że chodzi z kuchni do łazienki w klapkach Louis Vuitton, a nie np. w kubotach? Jak dla mnie jeden ch... - jak mówią młodzi raperzy.

Na co idą te pieniądze, poza oczywiście skrętami?

Co jeszcze robią młodzi raperzy z nadmiarem wolnego czasu?

Popularny raper Mata (ten od patointeligencji) przyznaje bez wstydu, że ogląda w wolnym czasie tzw. filmy dla dorosłych. No cóż, gdyby zapytał ojca, Marcina Matczaka, ten zapewne opowiedziałby mu, jak kiedyś przemycało się świerszczyki rozklekotanym wartburgiem z Berlina Zachodniego. Dziś młodzież ma wszystko na odległość kliknięcia. Mata ma 19 lat, ale zapewne przyjdzie kiedyś czas, że od pornografii za ważniejsze uzna ratowanie demokracji. Priorytety zmieniają się z wiekiem.

W ogóle raperzy - na przekór pandemii - przechwalają się, jacy są popularni, bogaci, jak niszczą konkurencję lepszymi rymami oraz jak w związku z tym dziewczyny pchają im się do do łóżek. Nie wiem, czy to prawda, ale nie tylko ja jestem sceptyczny. Nawet raper Peja - ze starego, oldschoolowego pokolenia - wbija szpilę swoim młodszym kolegom po fachu: