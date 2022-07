Hakiel ma inne podejście do paparazzi niż Cichopek. Będzie wojna?

Od rozstania z Hakielem w życiu Kasi Cichopek nastąpiło wiele zmian. Co ciekawe, zainteresowanie jej życiem prywatnym wydaje się mieć przełożenie na propozycje zawodowe. Otrzymała m.in. możliwość poprowadzenia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, co jest nie lada wyróżnieniem. Dostała również nowy program o dekoracji wnętrz, pojawiły się plotki, że zasiądzie także w jury "You Can Dance - Nowa Generacja".