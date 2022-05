Hakiel skomentował rozstanie z Cichopek. "Gdybym chciał się wybić, to bym wyprał brudy"

Hakiel zdradził, że to terapia zmotywowała go do opowiedzenia o rozstaniu: - Wiem, że był hejt za ten wywiad i nawet Oli [Kwaśniewskiej] się oberwało, ale to jest dla mnie niezrozumiałe, bo ja podjąłem decyzję. Dostałem zaproszenie, na początku odmówiłem, a później stwierdziłem, że może jednak to jest dobry pomysł. Na terapii wyszło, że tego potrzebowałem.