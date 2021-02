Halejcio zostanie mamą. Kim jest ojciec dziecka?

Klaudia Halejcio dołączyła do grona gwiazd, które w 2021 roku zostaną mamami. Aktorka ogłosiła radosną nowinę na Instagramie. "Na taką role czekałam całe życie! To niesamowite jaka jestem szczęśliwa!" - napisała. Była to również jedna z pierwszych okazji, by zobaczyć partnera Halejcio. Wcześniej Klaudia unikała pokazywania go w mediach społecznościowych i niewiele mówiła o ukochanym. Para poznała się przez wspólnych znajomych. "Oskar jest biznesmenem i z dużym powodzeniem działa w branży internetowej" - wyznała Halejcio. Wiadomo, że partner aktorki uwielbia obsypywać ją prezentami. Z okazji 30 urodzin podarował jej samochód marki Mercedes GLC Coupe wart 200 tysięcy złotych. Gwiazda zapowiedziała, że przed narodzinami dziecka czeka ich jeszcze ślub.

