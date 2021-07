Halina Mlynkova nie może tego pojąć. Dostała groźbę śmierci

Choć dla piosenkarki cały ten czas był szczęśliwy, to jednak były osoby, które próbowały zmącić jej spokój. Mlynkova została ostatnio zapytana na Instagramie o to, jak radzi sobie z hejtem. Jej odpowiedź mocno zaskakuje. "Nie potrafię tego zrozumieć. Ostatnio ktoś nam życzył śmierci. Nie mieści mi się w głowie takie zło! Pamiętajcie, taka energia zawsze wraca do nadawcy. Nie przyjmuję hejtu, ani tego typu akcji. Nie ma miejsca na coś takiego na moim Instagramie" – napisała.