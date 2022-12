Halina Mlynkova zachwycona synem. Zdradziła, co robi

Halina Mlynkova zyskała popularność jako wokalistka zespołu Brathanki. Potem udzielała się także w telewizji – była trenerką, jurorką i prowadzącą w programach rozrywkowych (m.in. "The Voice of Poland"). Sporo w mediach mówiło się także o jej życiu prywatnym. W 2002 r. Mlynkova została żoną aktora Łukasza Nowickiego. To z nim ma dorosłego już syna, Piotra Nowickiego, którego zdjęciami nieraz chwaliła się na Instagramie. W 2012 r. para się rozwiodła. Poróżniła ich praca i kariera.