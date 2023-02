Halle Berry miała wypadek. Wygląda to koszmarnie

Jednocześnie Berry bardzo aktywnie udziela się charytatywnie. Jak podaje magazyn "People", w piątek wzięła udział w zbiórce pieniężnej w Los Angeles na rzecz potrzebujących dzieci. Częścią wydarzenia było krótkie wystąpienie aktorki. Kiedy Berry podchodziła do mównicy w swoich gustownych czarnych szpilkach, nagle potknęła się o stopień i padła na ziemię jak porażona. Po chwili podniosła się, podeszła do mikrofonu i zwróciła się do wiwatującej publiki: "Jeśli zobaczę to w internecie, mój chłopak Van po was przyjdzie".