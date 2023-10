Halloween u Sołtysików na bogato. Syn pary w osobliwym kostiumie

Ślub Sołtysików odbył się 2015 r. Niedługo potem na świecie urodził się ich syn. Patrycja prężnie działa na Instagramie i to dzięki jej aktywności, wiemy, co dzieje się w życiu rodzinnym dziennikarza. Co ciekawe, choć w mediach społecznościowych para relacjonowała nawet urodziny Stasia, oboje chronią jego prywatność i jeszcze nigdy nie pokazali twarzy chłopca.