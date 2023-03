Halo Olsztyn, halo Polska! Dawid Podsiadło zagra na Olsztyn Green Festival!

Słowniki nie nadążają, żeby opisać fenomen Dawida Podsiadło. Nikt na scenie nie łączy tak rozmachu i przebojowości z naturalnością i niewymuszonym luzem. Nikt tak fajnie nie skraca dystansu, nikt tak nie przekomarza się z fanami podczas koncertów. Dawid na scenie to zjawisko, a jego króciutkie monologi (no nie zawsze takie króciutkie!) między piosenkami to jest spektakl sam w sobie. Są tak dobre, że mogłyby być biletowane osobno! Bo Dawid Podsiadło to ktoś, kogo plakat wiesza się nad łóżkiem i kogo podziwia się na wielkich billboardach, a jednocześnie to ktoś, z kim po prostu chętnie zjadłoby się w niedzielę rosół. Albo curry.