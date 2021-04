Halsey jest w ciąży. Dała się przyłapać paparazzi na spacerze

Halsey to jedna z najpopularniejszych gwiazd pop młodego pokolenia. 26-letnia piosenkarka ma na koncie trzy pełnowymiarowe albumy, z których pochodzą takie hity, jak "Now or Never", "Colors" czy "Without Me". Głośno było o niej swojego czasu nie tylko ze względu na twórczość, ale i życie prywatne.