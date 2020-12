Hamkało opowiedziała o swojej walce z depresją. "To był mega trudny czas"

Aleksandra Hamkało dała się poznać szerszej publiczności dzięki roli Emilii w filmie Barbary Białowąs "Big Love". Po sukcesie produkcji dołączyła do obsady serialu "Na dobre i na złe", gdzie do dziś wciela się w postać Julii Burskiej. Od 2012 r. jest żoną Filipa Kalinowskiego . Razem wychowują 4-letnią córkę Jagnę. Teraz oczekują narodzin drugiego dziecka .

Hamkało tłumaczy się z wpadek modowych: "Nie mam sobie nic do zarzucenia"

Aktorka podzieliła się też ważną myślą. "Nie wstydźcie się swoich słabości! Kiedyś, na samym początku tej drogi, moja pani psycholog powiedziała: To wszystko ma sens, ta depresja, stany lękowe. To jest po coś, to będzie kiedyś miało wielką wartość w Twoim życiu". Wtedy pomyślałam, że gada bzdury i że to nie ma najmniejszego sensu (tak jak cała reszta). Teraz dopiero wiem, jak bardzo miała rację!" – napisała.