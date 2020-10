Hanna Lis nie mogła pożegnać mamy w szpitalu. Skrytykowała zachowanie Czarnka

4 września zmarła mama Hanny Lis. Aleksandra Stampf’l-Kedaj miała 88 lat. Podobnie jak mąż, Waldemar Kedaj, była dziennikarką. To dzięki rodzicom gwiazda TVN pokochała swój przyszły zawód. Matka dziennikarki już w 2014 r. miała poważne problemy ze zdrowiem. Trafiła do szpitala z powodu zawału i wylewu. Wyszła z niego dopiero po 6 miesiącach. Mimo intensywnej rehabilitacji kobieta nie wróciła do pełni zdrowia – nie porusza się o własnych siłach. Hanna Lis opiekowała się nią w ostatnich latach.