Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski mają za sobą trudne rozstanie. Dziś są przyjaciółmi

Choć Gąsowski i Śleszyńska uchodzili za wyjątkowo dobrze dobraną parę, po latach wspólnego życia ich związek się rozpadł. We wspomnianej już wspólnej rozmowie z "Galą" aktorka otwarcie przyznała, że rozstanie było dla niej wyjątkowo trudne. Jak zdradziła, miała żal do Gąsowskiego, iż ten nie próbował zawalczyć o ich relację - mimo że była ona wówczas trudna, a kłótnie między nimi nie należały do rzadkości. Zamiast tego aktor spakował walizki.