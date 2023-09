Hanna Żudziewicz zmieniła kolor włosów. Fani podzieleni

"Ja tam się przyzwyczaiłam do wersji blond i chyba ona bardziej do mnie przemawia", "Hania! Wróć!", "Wrócisz do blondu, wiem to. Ja pół roku byłam ruda i szybko zrozumiałam, że blond do mnie pasuje. Tak samo jest w twoim przypadku, przy blond włosach jesteś promienna, a tu zbyt poważna", "Pani Haniu, sądząc po tych smutnych oczach, sama pani czuje, że to nie to. Ten kolor bardzo panią postarza" - narzekali fani.