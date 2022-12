Hard Rock Heroes Festival - znamy kolejne gwiazdy festiwalu! Bilety od dziś w sprzedaży!

Nazareth to formacja, której nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi hard rocka. Grupa na muzycznej scenie działa już od 1968 roku i ma na koncie 25 płyt studyjnych, z czego najnowsza, "Surviving the Law" ukazał się w kwietniu tego roku. Na szczyty europejskich list przebojów zespół zawitał za sprawą dwóch albumów z 1973 roku, "Razamanaz", który wyprodukowany został przez Rogera Glovera z Deep Purple oraz "Loud 'n' Proud". Natomiast światowy rozgłos przyniosła formacji płyta, która ukazała się w 1975 roku - "Hair of the Dog", w samych tylko Stanach Zjednoczonych krążek znalazł ponad 1 mln nabywców. To właśnie na tym albumie znalazł się utwór "Love Hurts", który Nazareth spopularyzował i to właśnie ta wersja piosenki, stała się światowym przebojem. Zespół obecnie koncertuje w składzie: Carl Sentance (wokal), Pete Agnew (bas), Lee Agnew (perkusja) oraz Jimmy Murrison (gitara).