Harlem Globetrotters rusza w trasę po Polsce. Zobacz niesamowite występy legendarnej drużyny z Polakiem w składzie!

Ale w drużynie nie brakuje także wielu innych talentów. Widowiskowe wsady do kosza połączone z akrobatycznymi wyczynami? Rzuty z połowy lub końca boiska? Rzuty do kosza tyłem? Nie ma sprawy! To wszystko Harlem Globetrotters zaserwują podczas każdego wydarzenia. Gwarantujemy, że zarówno najmłodsi, jak i najstarsi widzowie będą zachwyceni. To jak? Gotowi na "kosmiczny mecz"?