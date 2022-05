Harry i Meghan będą mieli własne show na Netfliksie. Zaproszą kamery do domu

Jak widać, do amerykańskich mają zdecydowanie inne podejście. Niewątpiwie wynika to też z faktu, że tym razem sami będą decydować, na ile chcą odsłonić prywaty i co faktycznie pokażą widzom. Co ciekawe, już przed kilkoma miesiącami prasa rozpisywała się o tym, że Sussexowie podpisali z Netfliksem intratny wielomilionowy konrtakt. Dzięki temu, kamery towarzyszyły parze podczas jej oficjalnych podróży, jak choćby do Holandii na Invictus Games (najkrócej mówiąc mistrzostwa wojskowych weteranów, którym Harry patronuje).