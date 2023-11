Harry i Meghan Markle bawią się w Las Vegas. Towarzyszy im znany miliarder

Page Six sugeruje, że takie towarzystwo może tylko świadczyć o rosnącej sieci kontaktów Harry'ego i Meghan. Tabloid twierdzi też, że koncert mógł być pretekstem do nawiązania współprac biznesowych. Świadczyć miałby o tym chociażby to, że książęca para przyleciała do Las Vegas prywatnym samolotem założycielki Bumble Whitney Wolfe Herd i jej męża Michaela Herda - paliwowego oligarchy z Teksasu.