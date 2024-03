Harry i Meghan nic nie wiedzą o stanie Kate Middleton? Nie mają do nich zaufania...

Od czasu wizyty Harry’ego w ojczyźnie w mediach już niejednokrotnie przewijał się wątek zaufania. Królewski ekspert Phil Dampier w rozmowie z Daily Mail zaznaczał, jak istotne dla księcia jest to, by szczegóły jego spotkania z królem Karolem nie przedostały się do mediów, wspominając również o jego "ostatniej szansie na odzyskanie zaufania bliskich". Choć Harry podczas późniejszego występu w "Good Morning America" przekonywał, że choroba zbliża do siebie rodziny, niewiele wskazuje na to, by prędko odzyskał względy brata.