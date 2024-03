Harry i Meghan po raz pierwszy komentują sprawę Kate Middleton. Wydali oświadczenie

Meghan Markle i książę Harry zabrali głos ws. Kate Middleton. Wydali oświadczenie

W niedawno opublikowanym przez Page Six artykule "bliska Sussexom osoba" oświadczyła, że Meghan nigdy nie dopuściłaby do takiego błędu jak Kate, odnosząc się do zamieszania ze zmodyfikowanym zdjęciem z okazji Dnia Matki. Zagadkowy informator spekulował, że Harry i Meghan spotkaliby się z "unicestwieniem", gdyby zostali nakryci na takim kłamstwie.