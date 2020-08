Harry i Meghan ruszają na podbój Hollywood. Są już po pierwszych rozmowach

Nie od dziś wiadomo, że Meghan Markle zawsze ciągnęło do Hollywood i ludzi z branży filmowej. Przez wiele lat było to jej naturalne środowisko. Jako żona księcia musiała zerwać z poprzednim życiem, ale teraz sama ustala reguły. Po wyprowadzce z Londynu Meghan, Harry i Archie osiedli w Kalifornii. Oficjalnie nie wiadomo, jak zamierzają zarabiać na chleb, ale wiarygodne źródła wskazują na oczywisty kierunek, czyli świat filmu i telewizji.

Informator serwisu "Variety" potwierdził, że Harry i Meghan "po cichu przymierzają się do sprzedaży pomysłu na projekt". Nie wiadomo, jakim pomysłem chcą przekonać do współpracy ludzi z branży filmowej i telewizyjnej. Pewnym jest, że Meghan Markle i jej mąż chcą zostać producentami tajemniczego projektu. Informator zdradził ponadto, że Meghan nie ma najmniejszego zamiaru wracać do aktorstwa. A przynajmniej nie tym razem.