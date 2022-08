Harry Styles ogłasza kontynuację trasy "Love on tour" 2023 z koncertami w Europie

Harry jest również znany jako niesamowity wykonawca na żywo. Jego występy w ramach Love On Tour zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego roku zdobywając uznanie zarówno fanów, jaki i krytyków. Jego koncerty są wypełnione największymi hitami, takimi jak "Sign of the Times", "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" i "Kiwi". Harry był gwiazdą legendarnego festiwalu Coachella, grając dla ponad 100 000 osób zarówno 15, jak i 22 kwietnia.