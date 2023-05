Harry Styles ogłasza kontynuację trasy "Love On Tour" 2023 z koncertami w Europie

Po 43-dniowym wyprzedanym tournée organizowanym w arenach w 2021 roku i dwóch specjalnych koncertach One Night Only w Nowym Jorku i Londynie rok później, fani z całego świata ponownie będą mieli okazję zobaczyć Harry’ego Stylesa na żywo w wielu dużych miastach, podczas koncertów organizowanych w ramach trasy promującej jego nowy album "Harry’s House". Będzie to pierwsza europejska trasa artysty organizowana na stadionach.