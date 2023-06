Harry Styles przerwał koncert dla fanki. Nie zgadniecie, z jakiego powodu

Harry Styles dawał koncert w Cardiff, a publiczność bawiła się w najlepsze, gdy nagle występ został przerwany. Roześmiany piosenkarz zwrócił się do jednej z imprezujących kobiet. Powiedział, by poszła do toalety - jeśli się pospieszy, nie straci nic z koncertu, bo Harry zrobi sobie przerwę. Skąd ten pomysł? Fanka była w ciąży, a jak wiadomo, wówczas potrzeba chodzenia do WC bywa większa niż przeciętnie.